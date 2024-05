Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Il 6 maggio si terrà uno sciopero nazionale dei trasporti a cui ha aderito anche Atm.

Gli orari dei mezzi

Informa Atm in una nota: “A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.”

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como Brunate, gestita da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero

I sindacati coinvolti nell’agitazione nazionale sono Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb, Al Cobas e Usb Lavoro Privato.

Tra le ragioni dello sciopero, diverse per ogni sigla sindacale, troviamo il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 2027. Ancora, per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sgb lo sciopero è stato proclamato per chiedere “un aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl (Trasporto pubblico locale); blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl.”