5 luoghi all'aperto per fare picnic a Milano: i parchi consigliati

Milano, oltre ad essere una città ricca di cultura, storia e bellissimi monumenti, dà anche l’opportunità di godersi la natura. Se sei alla ricerca di un posto all’aria aperta per fare un picnic, questo è il posto giusto per te. In quest’articolo scopriremo cinque luoghi all’aperto a Milano dove puoi stendere una tovaglia, mangiare il tuo pranzo al sacco e goderti la natura.

5 luoghi all’aperto per fare picnic a Milano

1. Parco Sempione

Uno dei parchi più grandi e famosi di Milano, è il Parco Sempione. Dispone di grandi spazi verdi, laghetti e una bellissima vista sul Castello Sforzesco.

2. Giardini Pubblici Indro Montanelli

Si trovano al centro di Milano, e grazie alla presenza degli alberi secolari, dei prati verdi e delle fontane, offrono la tranquillità che cercate. È il posto perfetto per rilassarsi e godersi un pranzo all’aperto.

3. Parco delle Cave

Tra le periferie di Milano, si trova il Parco delle Cava, che non è altro che un tesoro nascosto. Presenta un bellissimo paesaggio, laghetti e il verde per fare un picnic.

4. Bosco in città – Parco Nord

Questo posto dispone di boschi, prati e sentieri. Caratteristiche ideali per poter svolgere un bel picnic in tranquillità, lontano dal caos, ma non dalla città.

5. Parco Lambro

Si trova lungo le sponde del fiume Lambro e dispone di ampie zone verdi e percorsi naturalistici, dove è possibile fare un picnic. È il luogo perfetto per trascorrere del buon tempo libero in compagnia di amici e della famiglia.