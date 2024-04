Migliori ristoranti di Milano in zona Stazione Centrale: i locali consigliati

Milano, i migliori ristoranti in zona Stazione Centrale: i locali consigliati

La grande città di Milano, offre tanti locali e ristorante. Noi, in quest’articolo, andremo a consigliarvi quest’ultimi, ma in una zona ben precisa della città: in zona Stazione Centrale.

Fratelli Sushi: sapore orientale

Con diversi piatti della cucina giapponese e cinese, il Fratelli Sushi Milano vi farà assaggiare tutti i sapori orientali. Situato in via Giovanni Schiaparelli 21, il locale vi permetterà di assaggiare tanti piatti fatti con freschi e cucinati dai loro chef esperti. Orari: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30, dal martedì alla domenica.

Pizzium: la pizza napoletana

Se optate per un’ottima pizza a pochi passi dalla Stazione Centrale, Pizzium è la scelta perfetta. Preparano una buonissima pizza napoletana, con ingredienti freschi e genuini.

MU Dimsum: Cina e tradizione

A fondere la tradizione con la cucine cinese, ci pensa MU Dimsum. Si trova in via Aminto Caretto 3, e dispone di dim sum e altri piatti cinesi. Se avete intenzione di andare per qualche momento in Cina attraverso le papille gustative, questo è il posto giusto per voi.