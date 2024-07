Ecco 5 dei migliori ristoranti da provare a Milano nel 2024

Come ogni anno Puntarella Rossa fa il punto della situazione gastronomica in Italia. Ecco dunque 5 dei migliori ristoranti consigliati a Milano nel 2024.

Manna

In piazzale Governo Provvisorio si trova Manna, guidato dallo chef Matteo Fronduti. Vi diciamo solo una cosa di questo locale: esiste una sezione del menù chiamata “Porcherie” che contiene piatti come la battuta di cuore, trippa cozze e fagioli, animelle spinaci e ostriche.

Trattoria Sincera

In zona Lambrate si trova questa trattoria che propone piatti della tradizione milanese. In un ambiente in stile anni ’60 potrete dunque gustare mondeghili, riso al salto, la cassoeula e il rustin negaa.

Trattoria della Gloria

Trattoria della Gloria è un classico locale in stile parigino: un posto semplice, alla mano, dove si beve vino naturale e si mangiano pochi piatti ma gustosi. Un locale dove l’atmosfera è parte integrante dell’esperienza.

Polpo Semplicemente Pesce

In via Melzo è tempo di pesce. Sotto la guida della chef Viviana Varese ha aperto questo locale che offre un ricco menù di pesce unendo l’esperienza di un vero ristorante a un ambiente giovane e vivace che lascia spazio a tante proposte veloci come tartare e crudité.

Razdora

In zona Navigli troviamo questo locale minuscolo, in cui si mangia davvero gomito a gomito, ma di altissima qualità. Lo chef Matteo Monti ha aperto Razdora, un ristorante specializzato in cucina piacentina dove potrete gustare varie delizie, da un bucatino, al cotechino fino alla coppa piacentina.