Voglia di mangiare fuori ad agosto? Ecco 3 ristoranti aperti anche nel mese estivo

Vero che la città di Milano si svuota ad agosto, ma non tutti vanno via. E, soprattutto, molti turisti arrivano. Ecco quindi 3 ristoranti consigliati che resteranno aperti anche ad agosto. E ce n’è per tutti i gusti!

Bioesserì

Cominciamo con l’amata pizza che in ogni stagione è sempre buona. Bioesserì si trova in via Fatebenefratelli e a City Life. Non si tratta però della “solita pizza”. Il locale offre infatti ingredienti bio, farine macinate a pietra e una lievitazione naturale che rendono la pizza estremamente leggera e digeribile.

Finger’s garden

Se siete in cerca di qualcosa di più esotico e raffinato vi proponiamo Finger’s garden che, a parte la domenica e il giorno di Ferragosto, sarà sempre aperto. Il locale nippo-brasiliano si trova in Via Giovanni Keplero e, preparati dalle mani esperte dello chef Roberto Okabe, potrete gustare carpacci, tartare, nigiri e molto altro.

Osteria Brunello

Concludiamo con la tipica cucina milanese. In zona Moscova l’Osteria Brunello offre piatti della tradizione rivisitati come i tipici mondeghili di vitello lombardi serviti su vellutata di zucchine alla scapece e briciole di pane alle acciughe o il raviolo ispirato a un pizzocchero di pasta fresca con patate su salsa di grano saraceno.