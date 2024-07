Le farmacie si organizzeranno su turni per garantire un servizio continuo in ogni quartiere

Ad agosto, si sa, a Milano moltissimi esercizi commerciali chiudono durante il mese di agosto per riaprire a settembre. Le farmacie però resteranno quasi tutte aperte per stare al fianco dei cittadini.

Farmacie aperte su turnazione

Fino al 93% delle farmacie resteranno aperte nel mese di agosto, lavorando su turni, in modo da garantire un servizio sempre attivo in tutti i quartieri della città.

La turnazione prevede:

– Prima settimana: 393 farmacie su 423 aperte

– Seconda settimana: 329 farmacie aperte

– Terza settimana (Ferragosto): 192 farmacie aperte

– Quarta settimana: 241 farmacie aperte

– Quinta settimana: 341 farmacie aperte

Infine, 95 farmacie non chiuderanno mai, restando disponibili per tutto il mese.

“Un punto di riferimento prezioso”

Dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza: “Nel mese di agosto, quando la città si svuota e numerose attività commerciali chiudono, le farmacie rappresentano un punto di riferimento prezioso per chi resta a casa. Per questo motivo, la maggior parte dei nostri esercizi non andrà in vacanza e si alternerà con chiusure differenziate, assicurando ai cittadini milanesi un servizio capillare e senza interruzioni.”

Tutte le informazioni per trovare la farmacia aperta più vicina sono disponibili sull’App “Farmacia Aperta” o sul sito www.farmacia-aperta.eu.