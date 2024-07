Per tre giorni Milano sarà da "bollino rosso", con temperature mai al di sotto dei 32 gradi

Milano nella morsa del caldo per i prossimi tre giorni. La città dovrà fare i conti con temperature alte, sopra la norma, anche di notte.

Bollino rosso per il caldo

Nel bollettino rilasciato dal ministero della Salute si vede che Milano, in merito alla situazione caldo, è contrassegnata con il bollino rosso per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì.

Nei prossimi tre giorni le temperature non scenderanno mai sotto i 32 gradi, con una temperatura percepita di 37.

Nello specifico si verificheranno vere e proprie ondate di calore che, come si legge sul sito del ministero “si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione”.

Come proteggersi dal caldo: i consigli

I consigli su come proteggersi dal caldo sono sempre gli stessi, ma diventano particolarmente significativi in giornate da bollino rosso come queste. Si raccomanda dunque di evitare di esporsi al caldo tra le ore 11 e le 18, utilizzare correttamente il condizionatore, mangiare leggero, bere molto e indossare indumenti chiari e leggeri.