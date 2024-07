Le temperature salgono incessantemente anno dopo anno e le estati diventano sempre più calde: i dati

Gli esperti della “Fondazione Osservatorio meteorologico Milano Duomo” dal 1897 registrano i parametri meteorologici per la città di Milano e, anno dopo anno, i risultati registrati in estate dimostrano un fenomeno allarmante: mesi sempre più caldi.

Fondazione OMD

Fondazione OMD utilizza dati, rilevazioni e osservazioni, per realizzare e promuovere studi di climatologia e meteorologia, in collaborazione con organismi istituzionali e realtà accademiche di rilevanza nazionale ed internazionale. Questo lavoro nasce per supportare l’attività di ricerca e sviluppo nei settori applicativi delle scienze atmosferiche.

I dati registrati dalla Fondazione

Le ultime rilevazioni della Fondazione, fornite a MilanoToday, offrono una analisi in merito al mese di agosto dal 1991 ad oggi: il trend presenta in modo inequivocabile un aumento delle temperature con il trascorrere del tempo.

Tra il 1991 e il 2001 la temperature media del mese più caldo dell’anno oscillava intorno ai 23,9 gradi, tra il 2001 e il 2011 la media si è alzata a 24,8 gradi. Infine, negli ultimi dieci anni si sono toccati i 25,6 gradi.

Il mese di agosto più caldo tra gli anni analizzati

Samantha Pilati, meteorologa di OMD, ha rivelato che nella top ten delle dieci estate più calde ce ne sono due vicine a metà ’900: si tratta dell’agosto del 1947 con 25,9°C e l’agosto del 1950 con 26,1°C.

“Tutte le altre estati con temperature da record si sono verificate negli ultimi vent’anni”.

Oltre a questo aumento riscontrato però, il caldo non è più un fenomeno da rintracciare nei mesi estivi, ma in tutto l’anno. A tal proposito, la meteorologa, ha sottolineato: