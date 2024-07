Vi suggeriamo 3 dei migliori ristoranti stellati in centro a Milano

Vi trovate in centro a Milano e volete gustarvi qualcosa di raffinato in un ristorante di lusso? Ecco 3 dei migliori locali stellati che potete provare.

Ristorante Sadler

Il ristorante Sadler si trova in via dell’Annunciata e vanta una stella Michelin. La filosofia dello chef Claudio Sadler è: Cucina moderna in evoluzione. Sul sito ufficiale del locale potete sempre trovare il menù del giorno (con tanto di prezzi). Inoltre è possibile prenotare la sera un posto nel magnifico rooftop.

Seta

Il ristorante Seta, premiato con due stelle Michelin, è guidato dallo chef Antonio Guida e si trova all’interno dell’hotel Mandarin Oriental in via Montenapoleone. Il suo menù offre una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione e, seduti a mangiare, potrete ammirare l’interno della cucina a vista.

Verso

In piazza del Duomo si trova Verso, guidato dai fratelli Mario e Remo Capitaneo. Premiato con due stelle Michelin, il ristorante offre una cucina aperta, allargata nella sala da pranzo, senza confini tra cuochi e commensali.