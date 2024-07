Vi consigliamo 3 caffè letterari in cui sfogliare un libro assaporando qualcosa di buono

Caffè e libri, esiste connubio migliore? Se volete averli entrambi e siete in centro a Milano ecco alcuni dei migliori caffè letterari in zona.

Caffè letterario Duomo Milano: i locali consigliati

Giacomo Caffè Letterario

Sviluppato su due piani, accanto al Duomo, il Caffè di Palazzo Reale è un luogo in cui “cultura e arte del cibo si incontrano”. In un ambiente elegante e retrò, dove spiccano affascinanti arredi dei primi ‘900, è possibile gustare dei pasti leggeri, dalla colazione all’aperitivo.

Colibrì

In via Laghetto, di fianco all’università Statale, troviamo Colibrì, aperto dalla mattina fino a notte. In un ambiente dal sapore vintage, con poltrone di pelle e scaffali di legno, potrete mangiare (il menù è disponibile sul sito) sfogliando un buon libro.

Long Song Books & Cafè

In zona Porta Venezia ha aperto da pochi anni Long Song Books & Cafè, ricco di libri di seconda mano e anche volumi antichi rari. Circondati ovunque da libri è possibile sedersi con tranquillità, dalla colazione fino a tarda serata.