Ansia di prendere la multa mentre siete a cena? Ecco 5 ristoranti con parcheggio a Milano

A tutti piace cenare fuori, ma se siete a Milano il rischio è quello di passare mezz’ora a cercare parcheggio prima di raggiungere il ristorante o, peggio ancora, prendere una multa per aver lasciato l’auto in una zona non consentita. Ecco quindi 5 ristoranti in città con il parcheggio!

Impronta Birraia

in via Tucidide, zona Rubattino, potete godere di un aperitivo con birra artigianale e, magari, cenare più tardi con cibi da perfetta steak house. E il parcheggio non è un problema, dal momento che la sera ci sono un sacco di posti liberi perché gli uffici nei pressi del complesso industriale sono chiusi.

Boeucc Antico Ristorante

In pieno centro, vicino a Palazzo Marino, troverete questo storico ristorante che offre piatti tipici della cucina milanese. Il locale offre una inoltre una convenzione con il parcheggio di piazza Meda, a 50 metri dal ristorante.

Be Bop

In zona porta Ticinese si trova la pizzeria Be Bop in cui potrete scegliere anche tra vari tipi di impasti. E l’auto la potete lasciare nel parcheggio convenzionato, in via Aurispa, a soli cinque minuti a piedi dal ristorante.

Tayo

Voglia di sushi? Tayo ha due sedi, una in viale Monza e una in viale Adige ed entrambe offrono un parcheggio convenzionato a breve distanza dai locali.

Glauco Sea Food & Lounge

In via Achille Maiocchi troviamo il ristorante Glauco dove, come si intuisce dal nome, potrete gustare ottimi piatti di pesce. Il parcheggio accanto è convenzionato, custodito e i clienti non pagano, basta solo farsi timbrare la ricevuta!