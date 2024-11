Milano Ristorazione presenta il rinnovato Centro Cucina Giusti, un passo avanti per la ristorazione scolastica.

Un centro rinnovato per un servizio di qualità

Il Centro Cucina Giusti di Milano ha riaperto i battenti dopo un’importante opera di riqualificazione, che ha visto un investimento di oltre 400mila euro. Questo intervento non solo ha migliorato la funzionalità e l’efficienza della struttura, ma ha anche elevato gli standard di igiene e sicurezza per tutti i lavoratori coinvolti. Con una capacità produttiva di 1.600 pasti al giorno, il centro è pronto a soddisfare le esigenze alimentari di studenti e personale scolastico, garantendo un servizio di alta qualità.

Progetto pilota per la ristorazione scolastica

La riqualificazione del Centro Cucina Giusti è parte di un progetto più ampio, che include la ristrutturazione dei refettori delle scuole primarie, nell’ambito del progetto europeo Food Trails, finanziato con fondi Horizon 2020. Questo progetto mira a creare ambienti rinnovati e accoglienti, in grado di migliorare l’esperienza del pranzo per i bambini. Gli interventi hanno riguardato non solo la struttura fisica, ma anche l’illuminazione, gli arredi e l’atmosfera generale, rendendo il momento del pasto un’esperienza educativa e conviviale.

Educazione alimentare e sostenibilità

La Vicesindaco e assessore all’Istruzione, Anna Scavuzzo, ha sottolineato l’importanza di un servizio che non solo nutre, ma educa. L’educazione al cibo sano è fondamentale per ridurre gli sprechi e promuovere una maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni. La ristorazione scolastica, quindi, non è solo un momento di nutrimento, ma diventa un’opportunità per insegnare ai bambini il valore del cibo e della convivialità in spazi belli e accoglienti. Davide Vincenzo Dell’Acqua, Presidente di Milano Ristorazione, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando l’impegno a garantire pasti di qualità e sostenibilità per tutti.