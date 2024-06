cosa fare a milano con il caldo

Trascorrere l'estate a Milano può essere una buona idea: ecco cosa fare con il gran caldo in arrivo

Vivere in una grande città con il caldo tropicale ha i suoi pro e i suoi contro: da evitare sono sicuramente le lunghe passeggiate o le visite nei posti più turistici. Tuttavia, Milano offre anche tante attività per contrastare l’aumento delle temperature: ecco cosa fare.

Le attività da fare a Milano con il caldo

Milano è ricca di piscine, centri termali e ha persino un lago artificiale, l’Idroscalo, dove è possibile praticare molti sport. Tra i centri estivi, maggiormente apprezzati dai cittadini milanesi e turisti, ci sono i Bagni Misteriosi, nell’ex piscina Caimi: incastonata nei pressi del Teatro Franco Parenti, è una struttura che risale agli anni Trenta, riaperta nel 2016 dopo diversi anni di chiusura.

Una giornata all’idroscalo può essere una ottima alternativa per combattere le ore più calde: è possibile praticare sport come il canottaggio o il wakeboard, ma anche nuotare nelle acque del lago o delle piscine e far divertire i bambini nel più grande parco galleggiante d’Italia.

Tuttavia, l’estate a Milano è bella soprattutto la sera: appuntamento imperdibile in tal senso è la passeggiata lungo i Navigli, dove poter sorseggiare un drink al tramonto tra relax e shopping.

Un’estate ricca di eventi musicali

Per chi invece d’estate vuole dedicare il proprio tempo alla musica, dimenticando il caldo, tanti sono gli eventi previsti: il 4 giugno ci sarà il più grande concerto che Lana Del Rey abbia mai tenuto in Italia, a seguire i Green Day domenica 16 giugno e, per concludere il mese, due concerti di Tedua previsti per il 29 e il 30 giugno.