Palazzo Citterio riapre al pubblico, per la mostra Swarovski, con il temporary bar di Carlo Cracco: prezzi e menù

La prima mostra dal nome ‘Swarovski – Masters of Light’, è stata inaugurata il 17 giugno 2024 nel Palazzo Citterio, riaperto al pubblico dopo 50 anni. Per festeggiare è stato inaugurato anche un temporary bar aperto fino al 14 luglio, gestito dallo chef Carlo Cracco: una vasta offerta gastronomica, ma vediamo menù e prezzi.

La mostra Swarovski – Masters of Light

Il pubblico si troverà a vivere un contesto da sogno nel Palazzo Citterio, in via Brera 12 a Milano, dal 1972 di proprietà dello Stato: si potranno ammirare fino al 14 luglio una selezione di gioielli e capi iconici tempestati di gioielli Swarovski.

L’evento nasce da un’idea della direttrice creativa Giovanna Engelbert, e curata dal giornalista, autore e critico di moda Alexander Fury: vengono celebrati i 130 anni della maison e la sua rilevanza nel settore della moda. La mostra presenta una selezione eccezionale di capi provenienti dagli archivi di brand internazionali come Balenciaga, Dior, Gucci, Schiaparelli, Versace e Armani.

Il temporary bar firmato Carlo Cracco

All’interno, anche un pop up store, dove sarà possibile acquistare prodotti esclusivi del marchio Swarovski e un Café in giardino la cui offerta culinaria è firmata Carlo Cracco: una sorpresa super golosa per gli ospiti e visitatori.

Il bar ha un menu semplice con diverse proposte salate, per accontentare i gusti di tutti: toast prosciutto e formaggio (12€), avocado toast (20-24€), la famosa Pizza Margherita di Cracco (22€), insalata mista (18€), croissant salato con culatello o salmone (12€), pappa al pomodoro e verdure all’agro (20€), selezione di Culatello Spigaroli (22€).

Inoltre, l’offerta culinaria propone anche un reparto di pasticceria con diverse monoporzioni: (12€): Esotica, mousse al cioccolato bianco e fava tonka, mango, passion fruit e mandorle, Cassis: crema alla ricotta, ribes nero e vaniglia, oltre ai classici tiramisù e crostatina di frutta. Ma anche diversi tipi di mignon (3€ al pezzo) oppure il Gelato di Cracco con frutti rossi (8€).

Immancabile il reparto caffetteria: caffè shakerato (1,50-4€), succhi di frutta, birre artigianali, bevande analcoliche e vini: sia al calice (8€) che in bottiglia (40€), e cocktail classici (8-12€).