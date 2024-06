Cenare con cibo di qualità dopo le 23 è possibile: ecco i locali dove mangiare a Milano

Come in molte città del Nord, ad esempio Torino o Venezia, anche a Milano le cucine chiudono, spesso, ad orari antipatici per i nottambuli: ma cenare dopo le 23 è possibile in alcuni locali di Milano, ecco dove mangiare.

I locali aperti dove cenare dopo le 23

Se si esce in tarda serata, e dopo le 23 si inizia ad avere voglia di buon cibo, è possibile placare la fame, ecco i locali consigliati:

Bello & Buono, in Viale Sabotino 14, è aperto fino alle 2 e nel suo menù offre pizza, ma anche piatti tipici partenopei come: parmigiana, mozzarella e la amata pasta. Sul filone della cucina partenopea c’è A Santa Lucia, con cucina aperta fino all’1, in via San Pietro all’Orto.

Infine, per una cena tipica milanese c’è il ristorante, specializzato nell’arte culinaria milanese, Blitz, in Via Cenisio 9, aperto fino alle 2.

La cucina spagnola nel cuore di Milano

Per chi ha il desiderio di cenare, invece, con una tipica tavola a base di cucina spagnola c’è El paso de los Toros, in Via Palazzi 7, che chiude all’1, ma per gli amanti di tapas, bocadillos e sangria è consigliato anche Ajo Blanco, in via Thaon di Revel, aperto fino alle 2.