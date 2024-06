Dove mangiare in centro a Milano: i locali da provare spendendo poco

Dove mangiare bene, in centro a Milano, spendendo poco? È possibile: ecco i locali consigliati

Dove mangiare in centro a Milano spendendo poco sembrerebbe una richiesta troppo azzardata, ma, in realtà, la città è in grado di offrire anche questo: trattorie, locande e ristoranti con buon cibo e prezzi modici.

Una pausa pranzo da gustare per le vie del centro

Milano è ricca di ristoranti e locali dove si mangia bene, ma non sempre è facile trovare quelli dove non si debba spendere un capitale. Per una pausa pranzo al volo, imperdibili sono: la pizza fritta di Zia Esterina e i panzerotti di Luini.

Da zia Esterina Sorbillo, locale del noto pizzaiolo napoletano che ha un punto vendita classico in Largo Corsia dei Servi, si può assaggiare la pizza fritta a pochi euro.

Luini e i suoi mitici panzerotti, invece, racchiude oltre 70 anni di storia, nasce nel 1949 e il locale è diventato una meta fissa di milanesi e turisti. Vincitore dell’Ambrogino d’oro nel 1988 e bottega storica dal 2006, propone il tradizionale street food fritto pugliese, anche in questo caso, a pochi euro.

Mangiare al tavolo spendendo poco

Per una pausa pranzo al tavolo, molto apprezzata dai milanesi è l’Osteria dell’Acquabella, una versione moderna della trattoria milanese. Il menù è incentrato sulle specialità tipiche della cucina milanese: non mancano zuppe, risotti e secondi piatti a base di carne, dalla classica cotoletta alla milanese alla salsiccia ubriaca, passando per ossobuco, fegato e rognone. Il servizio è rapido e i prezzi sono moderati. Si trova in zona Porta Romana.

Per un pranzo dalle note orientali: il Giardino di Giada, propone la cucina cinese a Milano dal 1979. In menù è possibile trovare piatti cantonesi e le specialità dello Sichuan, a buon gusto e a prezzi vantaggiosi.