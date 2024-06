Soddisfare il desiderio di mangiare una buona pizza a Milano: ecco le migliori pizzerie a Porta Romana

Le pizzerie a Milano sono state importate da Napoli, nel 1929, quando aprì la prima pizzeria con forno a legna: la Santa Lucia, in via Agnello. Tuttavia, oggi le pizzerie in città sono migliaia, ma quali sono le migliori pizzerie a Porta Romana?

I 5 locali imperdibili per una buona pizza a Porta Romana

Pizza al forno al legna, al trancio, a fette, alta e filante, o bassa e sottile; tante sono le pizze che è possibile mangiare in base ai gusti di ognuno, l’importante è la qualità, che si è alzata drasticamente nel giro di pochi anni.

Tra i locali super consigliati in zona Porta Romana c’è Il Pomodorino, che si trova in via Crema, vicino alla fermata della metro di Porta Romana, in questo caso si accontentano i veri amanti della pizza napoletana.

Molto amata ed apprezzata su Tripadvisor è Marghe, che insieme a Pizzium fa capo al medesimo proprietario: consigliate entrambe per una cena semplice in compagnia di amici. Così come nel caso di Cocciuto, che offre una pizza leggera, digeribile a doppia lievitazione, ma non solo, offre una cucina con moltissime proposte, per accontentare tutti.

Un locale considerato una vera e propria istituzione è Pizza AM: per gustare una buona pizza c’è una lunga fila che attende turisti e cittadini, poiché non è possibile effettuare la prenotazione.

A Milano, è possibile spendere poco anche per una pizza, in questo caso è consigliata Piccola Ischia in viale Umbria: buon cibo e locale colorato, ricordando i colori dell’amata Ischia.