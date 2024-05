I migliori posti particolari dove poter fare aperitivo a Milano

Milano ha una varietà immensa di locali dove poter fare aperitivo. Noi però, anziché consigliare i soliti, vogliamo farvi conoscere cinque nuovi posti particolari dove fare aperitivo nel proseguo di quest’articolo.

5 posti particolari dove fare aperitivo a Milano

Lacerba – Zona Porta Romana: non si tratta solo di un bar. Si trova in via Orti, e questo locale si divide tra ristorante e cocktail bar, che offre una vasta scelta di cocktail e piatti gustosi. E’ il luogo perfetto per un aperitivo in compagnia.

La Prosciutteria – Zona Navigli: situato nei vicoli dei Navigli, a La Prosciutteria è possibile gustare degli ottimi taglieri di salumi e formaggi regionali, che possono essere accompagnati da una selezione accurata di vini italiani.

Wine Bar Bacco – Zona Bocconi: se amate il vino, c’è anche Wine Bar Bacco. Situato in via Bocconi, questo locale dispone di una selezione di vini anche internazionali, oltre che italiani. Se siete alla ricerca di nuovi sapori, è il posto giusto per voi. Potete accompagnare il tutto con degli stuzzichini gourmet in un’ambiente molto elegante.

The Botanical Garden – Zona Paolo Sarpi: nel verde rilassante è possibile trovare The Botanical Garden. In questo locale avrete la possibilità di gustare dei cocktail a base di erbe aromatiche e degli antipasti freschi, in una tranquillità assoluta.

Rita & Cocktails – Zona Corso Lodi: si trova in Corso Lodi. Al Rita & Cocktails potrete divertirvi davanti ad un drink con i vostri amici. Il locale dispone di diversi tipi di cocktail e dei buonissimi.