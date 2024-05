I migliori ristoranti di pesce del 2024: i locali consigliati

Milano, nonostante non goda di nemmeno uno sbocco sul mare, può vantare alcuni ottimi ristoranti di pesce. Vediamo quali sono le più interessanti aperture del 2024.

Ultramarino

A Porta Venezia, in via Lambro, nasce Ultramarino, parola spagnola che indica il sottomarino. L’ispirazione nel menù e nei vini infatti è proprio quella marina e Mediterranea. Qui potrete gustare i montaditos, ovvero i classici panini iberici per l’aperitivo, ma anche salumi e affettati di mare, alici, pan y tomate (pane e pomodoro).

Tartare House

Restiamo in zona Porta Venezia, nello specifico in via San Gregorio, dove il nome del locale già ci suggerisce il piatto forte. Oltre a tartare di scampi, gamberi, tonno e ricciola, non mancano altri manicaretti di pesce, come carpacci, ostriche e caviale, piatti come la catalana di gambero rosso e la burratina con datterini e acciughe.

Nippoteka

A Porta Garibaldi ha aperto la Nippoteka in cui potrete assaggiare i loro tipici handroll di tanti tipi, il tutto accompagnato da una bella selezione di sakè e te giapponesi. Salmone, orata, granchio, capesante: ce n’è per tutti i gusti!

Mason’s Famous Lobster Rolls

Più “alla buona”, ma indubbiamente gustoso è il Mason’s Famous Lobster Rolls che ha aperto in via Torino. Si tratta della prima apertura in Europa delle celebre catena americana di panini all’astice.