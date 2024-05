Le brioche più buone di Milano: i 5 locali consigliati

Quale miglior modo per iniziare la giornata se non con una buonissima colazione? In questo caso, vi parleremo dei cinque migliori locali di Milano dov’è possibile mangiare le migliori brioche. Scopriamoli insieme.

Le brioche più buone di Milano: 5 consigli

Pasticceria Sissi

Si trova in Piazza Risorgimento 6 e la Pasticceria Sissi è una tappa obbligatoria per tutti gli amanti della colazione italiana. Dispone di un’ampia selezione di brioche.

Dedans Bar

Nei dintorni di Piazza Riccardo Wagner, è possibile trovare il Dedans Bar. Questo locale sforna le sue brioche francesi che si contraddistinguono per la loro leggerezza e delicatezza, che rendono la colazione un pasto raffinato e saziante.

Pasticceria Motta Giuseppe

Invece, per chi ama le tradizione, la Pasticceria Motta Giuseppe in Via Luigi Cislaghi 2 è la scelta perfetta. Le brioche che sfornano ogni mattina, sono in grado di soddisfare e avvolgere qualsiasi palato.

Moriondo

Situato in Via Marghera 10, Moriondo non delude mai quando si tratta di brioche e dolci. Dispone diversi tipi di brioche e ogni volta si conferma il luogo ideale per una buonissima colazione.

Bar Pasticceria Rovida

Il Bar Pasticceria Rovida si trova in via Domenico Scarlatti 21 ed è molto famoso per le sue brioche artigianali. Dispone anche delle opzione per vegetariani e vegani. Questo locale è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.