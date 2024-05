Cosa fare a Milano il 1° maggio: tutte le attività consigliate

Il 1° maggio è la festa dei lavoratori e proprio in questo giorno Milano si riempi di eventi culturali e manifestazioni. Essendo un giorno feriale, c’è anche la possibilità di effettuare delle gite fuori porta. Insomma, ci sono diverse scelte per passare la giornata. Dalle feste di quartiere ai concerti all’aperto, dalle mostre d’arte alle escursioni. In quest’articolo scopriremo cosa fare a Milano il 1° maggio.

Cosa fare a Milano il 1° maggio: eventi in città e gite fuori porta

Eventi in città:

Come detto in precedenza, il 1° maggio si riempie di eventi culturali, tra cui concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni. Diverse piazze della città ospitano concerti gratuiti di artisti locali e internazionali, in grado di creare un’atmosfera di festa. Tra i luoghi in cui vengono effettuati questi concerti ci sono Piazza del Duomo, Parco Sempione e i Navigli. In questi posti si svolgono concerti dal vivo e attività per tutta la famiglia. Inoltre, se volete fare altre attività, ci sono molti musei e gallerie d’arte che rimangono aperti.

Gite fuori porta:

Per coloro che desiderano allontanarsi dalla città, il 1° maggio è proprio l’occasione perfetta per fare una gita fuori porta ed esplorare il resto della Lombardia, visto anche l’ottima clima degli ultimi giorni. E’ possibile visitare dalle colline dell’Oltrepò Pavese alle rive del Lago di Como, dalle città d’arte come Bergamo e Pavia ai borghi medievali della Brianza. Insomma, ci sono diverse destinazioni facilmente raggiungibili partendo da Milano. Le gite includerebbero la visite dei parchi, dei castelli storici e dei ristornati locali.