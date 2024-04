Gli orari di apertura serale delle biblioteche saranno dalle 19 alle 23 da lunedì a venerdì

La Giunta di Milano he deliberato che una biblioteca per Municipio resterà aperta anche in orario serale.

“Centri culturali fondamentali”

L’assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha commentato così la decisione: “Da luogo di studio a centro di socialità, vettore di inclusione: le biblioteche civiche sono centri culturali fondamentali per la nostra comunità. L’estensione dell’orario d’apertura è un ulteriore passo avanti per renderle sempre più accessibili per tutte e tutti, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia.”

I nuovi orari

Le biblioteche aperte di sera saranno una per ogni Municipio: Crescenzago, Valvassori Peroni, Chiesa Rossa, Sant’Ambrogio, Baggio, Gallaratese, Affori o Dergano. G

li orari saranno dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì.

Tra le biblioteche aperte in orario serale troviamo anche la Biblioteca Sormani in Corso di Porta Vittoria.