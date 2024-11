Scopri la mostra dedicata al regista napoletano e al suo ultimo film Parthenope.

Il fascino del cinema di Paolo Sorrentino

Il cinema di Paolo Sorrentino continua a incantare il pubblico italiano, specialmente dopo il recente successo del suo ultimo film, Parthenope. Questo capolavoro ha riacceso l’interesse per il regista napoletano, portando a una vera e propria sorrentino-mania in città come Napoli. Non sorprende quindi che Milano abbia deciso di rendere omaggio a questo straordinario artista con una mostra fotografica che celebra la sua opera e il suo stile unico.

La mostra alla Other Size Gallery

La mostra, intitolata Il Cinema di Paolo Sorrentino, è ospitata presso la Other Size Gallery, un luogo dedicato all’arte e alla cultura. Qui, i visitatori possono ammirare 16 fotografie scattate dal talentuoso Gianni Fiorito, che catturano momenti iconici e backstage di alcuni dei film più celebri di Sorrentino, tra cui Il Divo, La grande bellezza e È stata la mano di Dio. Ogni immagine racconta una storia, permettendo di rivivere le emozioni e le atmosfere che caratterizzano il cinema di Sorrentino.

Il ruolo del fotografo di scena

Maria Savarese, curatrice della mostra, sottolinea l’importanza del lavoro di Fiorito, che riesce a cogliere l’essenza di ogni scena. “Il ruolo del fotografo di scena è quello di tradurre un attimo nella finzione narrativa”, afferma Savarese. Questa capacità di fermare il tempo e di rivelare dettagli nascosti è ciò che rende la fotografia di scena un’arte a sé stante, in grado di dialogare con il cinema in modi sorprendenti. Fiorito, con la sua esperienza di fotogiornalista e docente di fotografia, ha saputo creare un ponte tra il mondo della fotografia e quello del cinema, offrendo al pubblico un’opportunità unica di osservare il lavoro di Sorrentino da una prospettiva diversa.

Un viaggio attraverso il cinema napoletano

La mostra non è solo un tributo a Sorrentino, ma anche un viaggio attraverso la cultura e la società napoletana. Le fotografie di Fiorito raccontano non solo il cinema, ma anche la realtà sociale e culturale di Napoli, una città che ha influenzato profondamente l’opera del regista. Con ogni scatto, il visitatore viene invitato a esplorare le complessità e le bellezze di una città che è un personaggio a sé stante nei film di Sorrentino.