Attività e progetti per supportare le vittime di violenza e promuovere l'inclusione sociale

Il contesto dell’equità di genere a Milano

Nel cuore di Milano, lo Spazio Libellula rappresenta un faro di speranza e supporto per le vittime di violenza di genere. Fondato nel 2023 grazie al contributo di E.ON, questo centro si propone di affrontare le discriminazioni di genere attraverso un approccio culturale e educativo. La città, con la sua diversità culturale e sociale, è un terreno fertile per iniziative che mirano a promuovere l’inclusione e il rispetto reciproco.

Attività e laboratori per la comunità

Lo Spazio Libellula non è solo un luogo di ascolto, ma anche un centro attivo di formazione e sensibilizzazione. Nel 2024, grazie al sostegno di E.ON, sono stati potenziati i servizi di orientamento e ascolto per le persone a rischio. Inoltre, sono stati organizzati laboratori educativi rivolti a genitori e figli, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e sviluppare competenze emotive. Queste attività sono fondamentali per costruire una comunità più consapevole e solidale, capace di riconoscere e combattere la violenza di genere.

Il ruolo del volontariato aziendale

Il coinvolgimento dei dipendenti di E.ON nelle attività di volontariato presso lo Spazio Libellula ha avuto un impatto significativo. Le giornate di volontariato hanno permesso ai dipendenti di interagire con i bambini e le bambine, affrontando temi come le materie STEM e promuovendo un dialogo aperto. Questo scambio ha arricchito entrambe le parti, dimostrando che il volontariato aziendale può essere un potente strumento di cambiamento sociale. Come afferma Marzia Scuderi, Responsabile dei Progetti di Cura di Fondazione Libellula, “quando realtà come E.ON si impegnano per il sociale, a beneficiarne sono tutte e tutti”.

Un futuro di collaborazione e inclusione

La partnership tra E.ON e Fondazione Libellula è un esempio di come le aziende possano contribuire attivamente al benessere delle comunità in cui operano. Con oltre 75.000 dipendenti e una presenza globale, E.ON si impegna a promuovere una cultura di diversità, equità e inclusione. La strategia dell’azienda si basa sulla convinzione che il cambiamento sociale richieda un impegno collettivo, coinvolgendo aziende, istituzioni e cittadini. Solo unendo le forze sarà possibile costruire un mondo più giusto e solidale.