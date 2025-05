Il Teatro Franco Parenti di Milano ha ospitato la serata conclusiva del Premio Roberta, concorso di lettura espressiva rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Città Metropolitana di Milano.

Milano, 6 maggio 2025 – Si è tenuta nella splendida cornice del Teatro Franco Parenti la serata conclusiva del Premio Roberta, il concorso di lettura espressiva dedicato alle scuole secondarie di primo grado della Città Metropolitana di Milano. Un evento intenso e partecipato che ha visto protagonisti 437 studenti, selezionati per la loro capacità di dare voce – letteralmente – alle parole scritte.

Il premio, ideato e promosso da Maddalena Moro e Alberto Toffoletto, mira a valorizzare la lettura ad alta voce come strumento per stimolare immaginazione, empatia e pensiero critico nei ragazzi. Leggere non solo come esercizio scolastico, ma come esperienza viva, condivisa, capace di creare ponti tra chi scrive, chi legge e chi ascolta.

Tra i 10 finalisti selezionati, due giovani lettrici si sono distinte per intensità, interpretazione e presenza scenica, aggiudicandosi la vittoria:

Vera Ambrosini (Istituto Comprensivo Simona Giorgi – classe 2A), con un emozionante brano tratto da Più veloce del vento di Tommaso Percivale ;

Viola Magnone (Istituto Comprensivo San Carlo – classe 3A), con un testo dello scrittore Stefano Benni, che ha colpito per ironia e profondità.

I due vincitori riceveranno un voucher per un corso di teatro presso il Teatro Franco Parenti e saranno ospiti della prossima edizione di BookCity Milano.

Una giuria d’eccezione

A valutare le performance dei finalisti, una giuria prestigiosa composta da nomi illustri del mondo editoriale, teatrale e culturale, tra cui:

Alberto Toffoletto – presidente onorario,

– presidente onorario, Elena Buscemi – presidente della giuria 2025,

– presidente della giuria 2025, Valentina Brioschi, Urbano Cairo, Marco Drago, Carlo Feltrinelli, Piero Maranghi, Mariagrazia Mazzitelli, Maddalena Moro, Severino Salvemini e Andrée Ruth Shammah.

Premi e ringraziamenti

Oltre ai riconoscimenti individuali, tutti i finalisti hanno ricevuto un carnet di biglietti per i teatri milanesi, mentre le classi di appartenenza hanno ottenuto libri per la biblioteca scolastica grazie al sostegno di numerose case editrici (tra cui De Agostini, Feltrinelli, Mondadori, Salani, Solferino).

Un ringraziamento speciale va anche ai teatri milanesi e a BookCity Milano, oltre a Natura Sì per la merenda offerta ai partecipanti.

Il Premio Roberta dimostra come la lettura, quando è condivisa e sentita, possa trasformarsi in un atto teatrale profondo e coinvolgente, in grado di unire voci, emozioni e generazioni.