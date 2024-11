Il Gala 'Be the Hope' celebra i diritti umani e premia l'impegno sociale

Un evento di grande rilevanza sociale

Il Gala annuale “Be the Hope” di RFK Italia si è svolto ieri a Milano, presso la storica location de “La Pelota”. Questo evento, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Kerry Kennedy, Stefano Lucchini e Federico Moro, ha riunito rappresentanti del mondo industriale, istituzionale e del terzo settore, tutti uniti per sostenere i progetti dedicati alla promozione dei diritti umani, in particolare per i più giovani. La serata ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi per finanziare iniziative che mirano a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dei diritti umani e dell’inclusione sociale.

Premi e riconoscimenti per l’impegno sociale

Durante la serata, sono stati conferiti premi a personalità e organizzazioni che si sono distinte per il loro impegno nel sociale. Tra i premiati, il ballerino Roberto Bolle, noto per la sua attività di ambasciatore Unicef, e ACEA, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, che ha sottolineato l’importanza della sostenibilità e dell’inclusione. Anche la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ha ricevuto un riconoscimento per il suo operato a favore dei bambini e delle loro famiglie durante le degenze ospedaliere. Infine, la Fondazione Severino è stata premiata per il suo impegno nel reinserimento sociale di persone svantaggiate.

Un’asta benefica per sostenere i progetti

Un momento saliente della serata è stata l’asta benefica, realizzata in collaborazione con Christiès, che ha messo a disposizione lotti prestigiosi. Quest’anno, per la prima volta, è stata organizzata anche un’asta silenziosa sulla piattaforma CharityStars, insieme a una lotteria, per coinvolgere ulteriormente i partecipanti nella raccolta fondi. I proventi di queste iniziative andranno a sostenere il progetto “Dopo scuola c’è la RFK Italia”, che offre attività ricreative a giovani studenti in difficoltà, garantendo loro un supporto educativo e sociale.

Un futuro di speranza e impegno

La serata, condotta da Maria Latella, ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sui risultati raggiunti da RFK Italia e sugli obiettivi futuri. Con la recente apertura della nuova sede a Napoli e l’avvio di progetti nelle scuole di tutto il paese, l’organizzazione continua a lavorare per sensibilizzare i giovani sui diritti civili. “La RFK Italia è impegnata ogni giorno per portare avanti progetti educativi e di sensibilizzazione ai diritti umani”, ha dichiarato Stefano Lucchini, Presidente di RFK Italia. L’evento ha dimostrato come la solidarietà e l’impegno sociale possano fare la differenza nella vita di molte persone, creando un legame forte tra le istituzioni e la comunità.