Scopriamo la storia di Leonardo, un ragazzo che ha trovato la sua voce nel canto.

Un giovane talento emerge

Leonardo Gambini, un ragazzo di soli 12 anni, ha sorpreso tutti con la sua voce potente e melodiosa. Cresciuto a Milano, Leonardo è attualmente una delle voci bianche del prestigioso Coro dell’Accademia del Teatro alla Scala. La sua avventura musicale è iniziata in modo inaspettato, grazie all’intuizione della sua insegnante di musica, Maja Davidovic, che ha riconosciuto il suo potenziale e lo ha incoraggiato a unirsi al coro della scuola. Questo incontro fortuito ha cambiato la vita di Leonardo, portandolo a scoprire una passione che non sapeva di avere.

Un percorso di crescita e dedizione

Leonardo frequenta la seconda media all’International School of Milano, dove studia diverse lingue e si dedica con impegno al canto. La sua dedizione è evidente: partecipa a prove due volte a settimana, preparandosi per eventi di grande prestigio. Tra i prossimi impegni, spicca un omaggio a Puccini, diretto dal maestro Riccardo Chailly, con la partecipazione di artisti di fama mondiale come Anna Netrebko e Jonas Kaufmann. La sua esperienza nel coro non si limita solo alle prove; ha già avuto l’opportunità di esibirsi in opere di grande rilievo, come ‘Turandot’ e ‘Der Rosenkavalier’, dimostrando un talento che va oltre le aspettative.

Il supporto della famiglia e della scuola

I genitori di Leonardo, inizialmente sorpresi dal suo talento, lo sostengono con entusiasmo in ogni passo del suo percorso. Anche la sorellina Charlotte sta iniziando a scoprire il mondo del canto, seguendo le orme del fratello. La professoressa Davidovic, oltre a essere un’insegnante di musica, ha creato un ambiente stimolante e positivo, incoraggiando i ragazzi a esplorare le loro capacità. La fiducia nel potenziale degli studenti è un valore fondamentale dell’International School of Milano, dove Leonardo ha trovato non solo un luogo di apprendimento, ma anche una comunità che celebra il talento e la creatività.

Un futuro luminoso

Il sogno di Leonardo è chiaro: desidera continuare a coltivare la sua passione per il canto e, chissà, magari un giorno diventare un cantante professionista. Tuttavia, non esclude la possibilità di intraprendere una carriera come animatore digitale, dimostrando una versatilità che è rara tra i giovani talenti. Con il supporto della sua famiglia e della sua scuola, Leonardo è pronto a intraprendere un viaggio che potrebbe portarlo lontano, sia nel mondo della musica che in altri ambiti creativi. La sua storia è una testimonianza di come la scoperta di un talento possa cambiare la vita di un giovane, aprendo porte a opportunità inaspettate.