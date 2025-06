Inaugurata la mostra ‘Foto e Poesia’: un viaggio artistico tra immagini e parole

Inaugurata sabato 14 giugno, la mostra 'Foto e Poesia' offre un viaggio tra immagini e parole.

Un dialogo intenso tra immagini e versi, tra luce e parole: è questo il cuore pulsante della mostra “Foto e Poesia”, che si inaugura sabato 14 giugno alle 17 presso Ccr Insieme Ets, in via Verdi 19 a Busto Garolfo. Un evento atteso, frutto della collaborazione tra il FotoClub La Rotondina di Nerviano e il Circolo Socio Culturale Hobbisti, che raccoglie i lavori di 41 fotografi, soci del club, impegnati in un’affascinante sfida artistica.

L’arte di reinterpretare la poesia

Ogni fotografo ha ricevuto una poesia, selezionata tra diversi autori e stili, con il compito di tradurne l’essenza visivamente. Il risultato? Una galleria di scatti in bianco e nero che, oltre a mettere in mostra la bravura tecnica dei partecipanti, svela la loro profonda interpretazione dei testi. Ogni immagine racconta una storia, un viaggio personale in cui il bianco e nero diventa il linguaggio universale dell’emozione.

Un progetto che unisce comunità e arte

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sottolinea come questo progetto rappresenti un momento di unione e valorizzazione del talento locale. «Abbiamo voluto creare un ponte tra la fotografia e la poesia, due forme d’arte che parlano direttamente all’anima», afferma. La mostra, infatti, non è solo un’esposizione, ma un invito a riflettere sull’importanza della cultura nella comunità.

Visitare la mostra

La mostra sarà aperta fino a luglio, con aperture settimanali il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 21 alle 22. “Foto e Poesia” si propone di offrire un’esperienza immersiva, in cui i visitatori possono lasciarsi guidare dalle immagini verso i versi e viceversa. Un’opportunità unica per chi ama l’arte e desidera esplorare nuove prospettive.

Promuovere la cultura è fondamentale

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, evidenzia l’importanza di iniziative come questa. «Sostenere la cultura significa creare spazi di crescita e condivisione. Con “Foto e Poesia”, vogliamo valorizzare l’arte che nasce dal nostro territorio, dando voce a chi racconta emozioni attraverso la fotografia». La bellezza, quando è accessibile, diventa un bene comune, capace di arricchire l’intera comunità.

Con questo evento, Ccr Insieme Ets ribadisce il proprio impegno nella promozione culturale, offrendo un palcoscenico per artisti e appassionati, in un percorso condiviso di bellezza e creatività. E ora, la domanda resta: quale sarà l’impatto di questa mostra sul pubblico? Riuscirà a ispirare nuove forme di espressione artistica nella comunità?