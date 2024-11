Un fine settimana ricco di musica, spettacoli e tradizioni a Piacenza e provincia.

Un weekend all’insegna della musica

Il fine settimana a Piacenza si preannuncia ricco di eventi musicali che sapranno coinvolgere appassionati e neofiti. Venerdì, l’Auditorium della Fondazione ospiterà il Quintetto d’Archi 5 Strings, che presenterà un concerto dedicato alle colonne sonore del grande cinema. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di film indimenticabili attraverso la musica.

Sabato sarà la volta degli Amici della Lirica di Piacenza, che organizzeranno un concerto per pianoforte e saxofono intitolato “Suoni senza tempo…da Creston a Piazzolla”. Al Milestone, invece, si esibiranno due talenti della scena jazz: il pianista americano Matt Mitchell e la cantante italiana Camilla Battaglia, in un progetto che unisce poesia e musica, omaggiando l’opera di Amelia Rosselli.

Spettacoli teatrali da non perdere

Il teatro non sarà da meno, con una serie di spettacoli che promettono di intrattenere il pubblico. Venerdì sera, al teatro Manicomics, si esibirà Claudia Penoni con il suo Recital. Sabato, il Teatro Giuseppe Verdi di Fiorenzuola presenterà “Falstaff e le allegre comari di Windsor”, un classico della tradizione teatrale. Non mancherà nemmeno un reading del Cantiere Simone Weil, che porterà in scena “Ci sedemmo dalla parte del torto” al Circolo Arci Tre Rose.

Domenica, la Casa Del Fanciullo ospiterà la compagnia Tadam con “Luna di Caffè”, mentre al Ridotto del Teatro Municipale si terrà una conferenza spettacolo dal titolo “Napoleone all’opera”, con la partecipazione del mezzosoprano Giuseppina Bridelli.

Eventi culturali e tradizionali

Non solo musica e teatro, ma anche eventi culturali e tradizionali arricchiranno il fine settimana. A Castel San Giovanni, sabato 9 e domenica 10 novembre, si svolgerà la ventesima edizione di Cioccolandia, un evento dedicato ai maestri cioccolatai provenienti da tutta Italia. Gli appassionati di Lego potranno invece visitare “Piace Mattoncini” a Piacenza Expo, un appuntamento che riunisce oltre cento espositori.

Domenica, Ponte dell’Olio ospiterà la 25esima Edizione de “I Sapori del Borgo”, una giornata all’insegna delle tradizioni culinarie e della musica. Non mancheranno le celebrazioni per la Festa di San Martino a Podenzano e la “Lanternata di San Martino” a San Nicolò, con un percorso suggestivo tra le vie del paese. Infine, il borgo di Grazzano Visconti darà il via al programma degli eventi natalizi, con mercatini e spettacoli per tutte le età.