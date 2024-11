Dal 18 al 24 novembre, la musica si trasforma con eventi unici e artisti straordinari.

Un evento che celebra la musica e l’innovazione

La Milano Music Week torna dal 18 al , promettendo un’esperienza unica per tutti gli amanti della musica. Con il tema “Il futuro è già qui”, l’evento esplorerà come le nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale, stiano rivoluzionando il panorama musicale. Più di 300 eventi si svolgeranno in tutta la città, offrendo un mix di presentazioni, workshop, party e concerti dal vivo.

Artisti e programmi imperdibili

Quest’anno, Venerus sarà il curatore speciale dell’edizione, affiancato da Nur Al Habash, che dirige artisticamente l’evento per il terzo anno consecutivo. “Il programma di quest’anno è uno dei più ricchi di sempre”, ha dichiarato Al Habash, sottolineando l’importanza di includere artisti di ogni estrazione. Dalle leggende della musica italiana ai talenti emergenti, ogni artista avrà l’opportunità di esibirsi in alcuni dei luoghi più iconici di Milano, creando un’offerta musicale unica e coinvolgente.

Location e attività principali

Il Castello Sforzesco sarà il fulcro dell’evento, ospitando panel sul music business e interviste con artisti. Anche i Dazi dell’Arco della Pace saranno parte integrante della programmazione, offrendo spazi per talk e showcase. Tra gli artisti che parteciperanno, Gaia e La Rappresentante di Lista si esibiranno in interviste esclusive, mentre i Negramaro presenteranno in anteprima il loro nuovo album “Free Love”. Altri nomi di spicco includono Nayt, Jolly Mare e Nitro, che porteranno la loro musica e il loro messaggio al pubblico.

Un’esperienza collettiva e inclusiva

La Milano Music Week non è solo un evento musicale, ma un momento di incontro e condivisione per artisti, professionisti e appassionati. L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha descritto l’evento come un palcoscenico vibrante e inclusivo, capace di unire diverse generazioni e culture. Con un programma così variegato, l’evento si propone di attrarre un pubblico ampio, desideroso di scoprire le ultime novità del panorama musicale.

Chiusura in grande stile

Il gran finale della Milano Music Week si terrà al Dazio di Levante, dove Venerus si esibirà dal vivo, accompagnato da un dj set di Plastica. Questo evento di chiusura promette di essere un’esperienza memorabile, riunendo tutti coloro che hanno partecipato a questa celebrazione della musica e dell’innovazione. Non perdere l’occasione di essere parte di questo straordinario viaggio nel futuro della musica!