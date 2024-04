Il prefetto ha precettato lo sciopero di Atm per garantire la mobilità con i trasporti pubblici

Da oggi, giovedì 11 aprile, fino a sabato 13 aprile si terrà la riunione dei ministri delle Infrastrutture e trasporti del G7 a Palazzo Reale a Milano. Il tema dell’incontro è la discussione sul futuro della mobilità.

Le strade chiuse

Per tutta la durata del G7 sarà chiuso l’accesso alla metropolitana Duomo sul lato Arengario.

Saranno poi chiuse alcune strade. In particolare sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria, mentre nella giornata di domani, venerdì 12 aprile, sarà chiusa piazza della Scala.

Il piano sicurezza

Il piano sicurezza per questi 3 giorni, programmato dalla Questura, ha portato alla precettazione dello sciopero dei mezzi Atm da parte del prefetto per garantire la mobilità con i mezzi pubblici.

Scrive la Questura in una nota stampa: “Le forze di polizia effettueranno opportuni controlli nei pressi di zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razionale, la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza.”