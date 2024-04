Il 21,5% dei turisti presente alla Design Week sarà statunitense, il 5% del Regno Unito

Il Salone del Mobile e la Design Week stanno per arrivare e la città di Milano si riempie di turisti, la maggior parte dei quali stranieri.

La mappa dei turisti

Secondo il report “The Next”, realizzato da Global Blue e Lybra Tech, il 76,6% dei turisti presenti alla Design Week saranno stranieri. Nello specifico, un 21,5% sarà statunitense, mentre un 5% del Regno Unito.

In media i turisti resteranno a Milano tra lunedì 15 e martedì 16 per oltre due notti e alloggeranno nella zona della Stazione Centrale. Il 71% viaggerà in coppia, il 10% in famiglia.

Quale sarà la spesa?

Come si può facilmente prevedere, basandosi anche sui prezzi degli affitti brevi per questi giorni, i turisti spenderanno molto. Secondo la ricerca gli acquisti tax free a Milano tra dicembre e febbraio sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno pre pandemia.