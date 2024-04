Il Politecnico è al settimo posto nelle discipline di Design e Architettura nella classifica mondiale dei migliori atenei

La classifica delle migliori università mondiali stilata dal QS stabilisce che il Politecnico di Milano è uno dei migliori atenei che ci siano.

I traguardi del Politecnico

I dati del QS World University Rankings by Subject 2023 inseriscono il Politecnico al settimo posto nelle discipline di Design e Architettura e al 23esimo per Ingegneria.

Ottime posizioni anche per altri insegnamenti. Vediamo infatti che occupa il nono posto a livello mondiale in materie cruciali per lo sviluppo e l’innovazione di tecnologie che guidano il progresso industriale e un dodicesimo posto al mondo per l’Ingegneria Civile.

Percentuale di occupati e nuovi progressi

I successi del Politecnico non sono finiti. Può vantare infatti altissimi tassi di occupazione che per i laureati raggiungono il 97% a un anno dal conseguimento del titolo.

Registra inoltre progressi anche in altre discipline. Fisica e Astronomia scalano la classifica di ben 22 posizioni rispetto all’anno scorso, Architettura e Ambiente Costruito e Matematica di tre, Ingegneria e Chimica di sette.