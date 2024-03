Le migliori università di Milano dove studiare psicologia: le opzioni

Milano, una delle città più vivaci dell’Italia, oltre ad essere grande, offre anche una vasta scelta per gli studenti che vogliono studiare psicologia. Sono presenti diversi istituti rinomati. In quest’articolo andremo a scoprire le migliori università di Milano dove studiare psicologia.

Tra le migliori università di Milano, per studiare psicologia, rientra l’Università degli Studi di Milano, con il suo dipartimento di Psicologia. Qui gli studenti hanno accesso, oltre a dei professori preparati, anche a degli stage presso istituti di ricerca e cliniche specializzate.

Ad essere molto conosciuta, c’è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che unisce le conoscenze scientifiche ai valori etici e umanistici. I programmi presenti in quest’istituto sono pensati per fornire agli studenti una solida base teorica e pratica, preparandoli al mondo che c’è fuori dall’università.

Per chi è interessato all’applicazione pratica nel mondo della psicologia, la Scuola di Psicoterapia Cognitiva – SPC di Milano è quello che fa per voi. Offre programmi specializzati, come dice il nome dell’istituto, nella psicoterapia cognitiva. Tutto ciò consente agli studenti di acquisire competenze clitiche fondamentali, sotto la guida di esperti clinici.