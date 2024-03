Il liceo scientifico Albert Einstein di Milano è stato occupato dagli studenti, che stanno bloccando gli ingressi della scuola.

Il liceo scientifico Albert Einstein di Milano è stato occupato dagli studenti, che stanno bloccando gli ingressi della scuola. Si tratta della sesta scuola occupata durante l’inverno.

Liceo Einstein occupato: studenti bloccano gli ingressi della scuola

Alcuni ragazzi sono entrati in classe, altri sono stati bloccati all’ingresso. Nella mattinata di lunedì 18 marzo è stato occupato anche il liceo scientifico Albert Einstein di Milano, come riportato da MilanoToday. Il personale amministrativo e qualche docente è riuscito ad entrare a scuola, ma gli studenti stanno bloccando gli ingressi e non è ancora chiaro come andrà avanti la situazione. I ragazzi stanno trattando con la direzione scolastica in cortile e sono presenti anche le forze dell’ordine.

Liceo Einstein occupato: continuano le proteste a scuola

Non si tratta della prima occupazione per la scuola superiore. L’ultimo episodio risale al 2022 quando gli studenti hanno occupato una ventina di scuole a Milano. Nel 2024 il primo istituto ad essere occupato è stato il Severi Correnti, da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio. In seguito, il 19 febbraio, è stato occupato il liceo Virgilio, mentre il 22 febbraio gli studenti hanno preso il possesso del liceo Beccaria. Febbraio si è chiuso con l’occupazione del Bottoni, mentre a marzo è toccato al Parini.