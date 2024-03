Le rivendicazioni degli studenti sono sempre le stesse: maggior sostegno psicologico nelle scuole e il cessate il fuoco a Gaza

Proseguono le mobilitazioni studentesche e le occupazioni scolastiche. Oggi 4 marzo è stato il turno del liceo classico Parini di Milano, sito in via Goito.

L’occupazione del liceo Parini

Circa 400 studenti del liceo hanno aderito al presidio. Questa mattina un gruppo si è presentato davanti all’istituto, allestendo un picchetto per impedire l’ingresso a insegnanti e personale scolastico.

L’occupazione non è stata indolore. All’arrivo dei docenti i due gruppi hanno iniziato a discutere animatamente e sembra che un professore abbia colpito un alunno con un’ombrellata.

Le rivendicazioni degli studenti

Come nel caso del Severi-Correnti, del Virgilio, del Bottoni e del Beccaria, le richieste avanzate dagli studenti sono sempre le stesse. Chiedono innanzitutto una maggiore attenzione alla salute mentale, con la presenza di un supporto psicologico concreto all’interno delle scuole. Non sono immuni poi alla situazione internazionale e nazionale degli ultimi mesi, invocando la fine del conflitto a Gaza e protestando per le reazioni violente della polizia contro i manifestanti, come avvenuto a Pisa.