"Siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio" scrive Panini Durini sui suoi profili social

Panini Durini, catena di bar fondata a Milano nel 2011, chiude i battenti. Nel corso degli anni aveva aperto ben 14 negozi distribuiti in tutta la città, arrivando ad allestire locali anche a Genova e Torino.

L’annuncio della chiusura sui social

Scrive sui social Panini Durini: “Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio. Da domani, tutta la catena Panini Durini – Durini Milano, chiuderà le porte al pubblico. 12 anni di storia finiscono. Dal primo bar in via Durini, a Torino, a Genova. Fine.”

Concludono poi ringraziando i clienti di questi 12 anni di attività: “Vogliamo rubarvi questi ultimi 5 minuti del vostro tempo senza foto, senza reels, senza panini invitanti, senza cappuccini con latte art bellissima per fare un’ultima cosa: ringraziare tutti voi.”

La storia di Panini Durini

Panini Durini nasce nel 2011 dalla mente dell’imprenditore Stefano Saturnino, di origine brianzole. Sua è l’idea di creare un luogo che fosse una via di mezzo tra un ristorante e un bar, un luogo adatto alla pausa pranzo. Apre così il primo locale in via Durini, luogo che dà il nome alla futura catena.

Nel 2013 si uniscono a Saturnino Ilaria Puddu, addetta a marketing e comunicazione e Alessandro Di Pace, primo gastronomo del primo locale.

Il punto di forza di Panini Durini era costituito dall’ampia scelta del menù: dalle brioche alle torte la mattina fino a focacce e toast nell’ora di pranzo. Il tutto a prezzi competitivi per la città.