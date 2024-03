Le parole di Marzo Zappa, medico di Fedez, dopo l'addio al Fatebenefratelli

Marco Antonio Zappa, medico che aveva curato d’urgenza Fedez per il sanguinamento di due ulcere, abbandona il servizio sanitario nazionale. Dopo aver lavorato dall’inizio della sua carriera per quest’ultimo (oltre quarant’anni di servizio), da oggi, 1 marzo 2024, non ricoprirà più il ruolo di direttore dell’Uoc di Chirurgia Generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano.

Marco Zappa lascia il Fatebenefratelli: le dichiarazioni

Il medico si è sfogato attraverso un’intervista all’Adnkronos Salute. Queste le sue parole: “Stanco e deluso da un sistema dove il merito non è valorizzato, anzi viene spesso punito”. Durante l’intervista ha sottolineato l’importanza di affidare la gestione ospedaliera a professionisti con esperienza sul campo, criticando l’ingerenza politica e amministrativa che spesso compromette l’efficacia del sistema sanitario. Tra i problemi evidenziati, Zappa ha citato la troppa burocrazia che rallenta l’acquisizione di nuove attrezzature e l’assenza di una valutazione meritocratica nei concorsi pubblici. Il medico ha anche proposto una revisione del sistema di selezione del personale, suggerendo un processo basato sulla chiamata diretta anziché su concorsi pubblici. Questo per valorizzare meglio il merito dei professionisti. Ha inoltre ribadito l’importanza di ridare centralità ai primari e di affrontare la crescente crisi nella chirurgia, evidenziando la necessità di riforme per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio sanitario nazionale. Il medico ha concluso la sua intervista con un’osservazione: “Serve la rivalsa medico-legale. E’ corretto che il cittadino possa fare causa se lo ritiene, ma è anche altrettanto corretto che il professionista abbia diritto di rivalsa“.