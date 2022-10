Ospedali, il Niguarda è tra i migliori del mondo e secondo in Italia

Nella classifica aggiornata di Newsweek gli ospedali milanesi ottengono ottime posizioni: il Besta è 11esimo al mondo in neurologia

Tra i migliori ospedali al mondo spicca proprio l’ospedale Niguarda di Milano, secondo in Italia dopo il Policlinico Gemelli di Roma. Lo svela la classifica di Newsweek “World’s best hospitals 2023”, che prende in esame 2.200 strutture in 27 paesi.

Migliori ospedali al mondo: il Niguarda è 41esimo in gastroenterologia

Sul podio troviamo la Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti.

La classifica viene suddivisa in 11 specialità: pediatria, cardiochirurgia, endocrinologia, neurochirurgia, oncologia, ortopedia, neurologia, urologia, pneumologia, cardiologia e gastroenterologia. L’analisi coinvolge oltre 800.000 esperti tra cui medici, direttori d’ospedale e professionisti della salute.

Nelle classifiche per specialità sono presenti anche altri ospedali italiani e milanesi.

In oncologia, per esempio, lo Ieo di Milano è 12esimo al mondo, l’istituto dei Tumori 17esimo, l’Humanitas 25esima.

In cardiologia, il Monzino è 18esimo, il San Raffaele 21esimo, il San Donato 46esimo. In ortopedia, il Galeazzi è 25esimo. In gastroenterologia, l’Humanitas è 23esima, il Niguarda 41esimo. In neurologia, il Besta è 11esimo, il San Raffaele è 38esimo.

Migliori ospedali al mondo: il Niguarda negli anni

Negli anni il Niguarda ha sempre ottenuto buone posizioni nella classifica di Newsweek: anche nel 2022 si trovava in seconda posizione italiana, mentre, nel 2020, era primo.

II Niguarda si collocava al 53esimoper l’oncologia, all’80esimoper la neurochirurgia, al 91esimo per la cardiologia e al 96esimo per la neurologia.

