Weekend speciale al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Scopri le incredibili attività per bambini e adulti al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia durante il weekend della Festa della Repubblica.

In occasione della Festa della Repubblica, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano offre un’opportunità unica per famiglie e bambini. Lunedì 2 giugno, il museo aprirà le sue porte con un programma speciale che promette divertimento e apprendimento. I più piccoli, in particolare, potranno esplorare Playlab, uno spazio educativo di oltre 400 mq progettato per stimolare la curiosità e il pensiero scientifico. Attraverso l’osservazione e l’interazione, i bambini dai 3 ai 6 anni possono immergersi in un mondo di scoperte e avventure.

Attività interattive per i più giovani

Playlab non è solo un luogo di gioco, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Qui, ogni ambiente è pensato per essere esplorato: i bambini possono imparare a conoscere il mondo che li circonda attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Le esperienze educative sono studiate per favorire lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo. Non mancano anche laboratori interattivi, in cui si alterneranno proposte delle aree Biotecnologie e Chimica, permettendo ai visitatori di mettersi alla prova con esperimenti affascinanti.

Tinkering Zone e attività per i più grandi

Per i bambini più grandi, a partire dagli 8 anni, è disponibile la Tinkering Zone. Qui, i ragazzi possono dare libero sfogo alla loro creatività costruendo flipper fai-da-te, giocando con il vento in un tubo e ideando percorsi acrobatici per biglie. Queste attività non solo sono divertenti, ma stimolano anche il pensiero critico e le abilità pratiche. Inoltre, nella Virtual Zone, i ragazzi dai 16 anni in su possono provare la Free Climbing Experience VR. Questa esperienza di arrampicata immersiva offre un’avventura realistica, permettendo di affrontare sfide verticali in scenari mozzafiato. Gli utenti impareranno a pianificare ogni movimento, utilizzando appigli naturali in modo preciso, proprio come in una vera ascesa.

Il primo escape game al museo

Ma non è tutto! Sempre per i visitatori a partire dai 16 anni, il museo propone Planetario Perduto, il primo escape game da vivere all’interno degli oltre 50.000 mq di spazi espositivi. Un gioco di ruolo multigiocatore che unisce fiction, storia e attualità, portando i partecipanti sulle tracce di una misteriosa profezia legata al ritorno dell’umanità sulla Luna. Con l’aiuto di Meta Dendral, un’intelligenza artificiale enigmatica, i giocatori dovranno raccogliere indizi e risolvere enigmi per completare la loro missione. Un’ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità di problem solving in un contesto stimolante.

Le Gallerie Leonardo e le esposizioni permanenti

Durante il weekend, tutti i visitatori avranno accesso alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Questa sezione del museo offre un viaggio nella mente del genio rinascimentale, con opere e invenzioni che hanno segnato la storia. Oltre a ciò, le esposizioni permanenti rimarranno sempre visitabili, tra cui l’Area Spazio con il frammento di Luna e il padiglione Aeronavale, che presenta i grandi velieri e gli aerei pionieri del volo. Non dimentichiamo il padiglione Ferroviario, dove è stata ricostruita una stazione di fine ‘800, offrendo uno spaccato affascinante sulla storia dei trasporti.

Accessibilità e prenotazione

Tutte le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso, garantendo un’esperienza ricca e variegata. Per partecipare a questo weekend speciale, è possibile prenotare il proprio posto sul sito dedicato, assicurandosi così di non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.