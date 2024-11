Scopri come Aias Savona promuove l'inclusione attraverso attività riabilitative di qualità.

Il valore della riabilitazione per le persone con disabilità

La riabilitazione rappresenta un elemento fondamentale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità. A Savona, la sezione Aias ha svolto un ruolo cruciale in questo ambito, offrendo servizi di alta qualità per migliorare la vita quotidiana di bambini e adolescenti. Fondata oltre cinquant’anni fa, Aias Savona è un esempio di come l’impegno di una comunità possa trasformarsi in un supporto concreto per le famiglie e i giovani con disabilità.

Storia e missione di Aias Savona

Aias Savona è stata fondata nel 1970 da un gruppo di genitori che desideravano garantire ai propri figli affetti da paralisi cerebrale un accesso a cure e terapie adeguate. Grazie alla determinazione di queste famiglie e al supporto del comune, è stato possibile costruire un centro riabilitativo che oggi offre una vasta gamma di servizi. La missione di Aias è chiara: promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso interventi mirati e personalizzati.

Attività e servizi offerti

Nel corso degli anni, Aias Savona ha ampliato le proprie attività, passando dalla fisioterapia a servizi come logopedia, neuropsicomotricità e trattamenti psicoeducativi. Oggi, il centro si occupa anche di disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, accogliendo non solo residenti di Savona, ma anche di comuni limitrofi. Questo approccio multidisciplinare consente di affrontare le diverse esigenze dei pazienti, garantendo un supporto completo e integrato.

Progetti futuri e desideri di inclusione

Guardando al futuro, Aias Savona intende continuare a sviluppare le proprie attività, con un focus particolare sulla fascia d’età compresa tra zero e diciotto anni. La struttura semiresidenziale, che può ospitare fino a dieci ragazzi, offre laboratori creativi, come danza e teatro, per promuovere l’inclusione attraverso l’arte. Recentemente, i ragazzi di Aias hanno avuto l’opportunità di esibirsi in uno spettacolo presso il teatro di Savona, dimostrando come la creatività possa essere un potente strumento di integrazione.

In sintesi, Aias Savona non è solo un centro di riabilitazione, ma un faro di speranza e inclusione per molte famiglie. Con il continuo impegno e la dedizione del personale, l’organizzazione si propone di ampliare i propri servizi e di garantire un futuro migliore per tutti i giovani con disabilità.