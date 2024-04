La classifica dei migliori ospedali di Milano: le posizioni nella classifica mondiale 2024

Milano si conferma all’avanguardia anche nel settore sanitario. Gli ospedali lombardi presenti nella classifica “World’s Best Hospitals 2024“, che comprende le 250 migliori strutture al mondo, sono sei, di cui tre sono milanesi. In questo articolo esploreremo la classifica dei migliori ospedali di Milano, analizzando la lista stilata dalla rivista Newsweek.

Migliori ospedali di Milano: la classifica

Tra i migliori ospedali del mondo emergono tre strutture di Milano, tutte e tre in top 100:

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: si posiziona al 52º posto nella classifica mondiale e al secondo posto in Italia. IRCCS Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato: si colloca al 57º posto nella classifica mondiale. Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: occupa la 65º posizione della classifica mondiale.

In merito a questi risultati, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole: “Siamo sicuramente orgogliosi e lusingati di rientrare in questo importante ranking internazionale con così tante strutture di eccellenza. Quello che ci interessa davvero sono solamente i giudizi e i voti dei nostri concittadini. Ogni struttura, che sia un ospedale, una casa di comunità, una RSA, un ambulatorio, un dispensario o qualsiasi altra tipologia, per noi è importante e vogliamo che possa rientrare nella migliore classifica di accoglienza, funzionalità ed efficienza”