Bareggio investe nella ristrutturazione delle scuole per garantire sicurezza e modernità

Bareggio avvia importanti lavori di ristrutturazione nelle scuole per garantire sicurezza e vivibilità.

A Bareggio, la situazione scolastica è in fermento. È partita una serie di interventi di ristrutturazione che promettono di cambiare radicalmente il volto delle scuole locali. Uno dei progetti di punta è la realizzazione di una nuova tettoia alla scuola dell’infanzia Munari, un’opera che si inserisce in un contesto di ammodernamento e sicurezza degli edifici scolastici.

Il costo e i tempi di realizzazione

Il costo di quest’opera ammonta a circa 175.000 euro. I lavori, iniziati questa settimana, hanno come obiettivo di concludersi entro la ripresa delle attività scolastiche a settembre. Questo impegno economico riflette una volontà di investire nella sicurezza e nel comfort dei bambini e delle famiglie del territorio.

Interventi specifici previsti

Come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro, il progetto prevede la demolizione della pensilina di ingresso, che versa in uno stato di degrado avanzato. Sarà sostituita da una pensilina metallica, progettata per garantire maggiore sicurezza e riparo per gli alunni. Ma non finisce qui. L’intervento include anche la messa in sicurezza della gronda a sbalzo del lato sud-ovest e il rifacimento della pavimentazione dell’accesso principale.

Le parole del sindaco

L’importanza di questi lavori è stata sottolineata anche dal sindaco Linda Colombo. “Si tratta di interventi necessari da tempo. La ‘Munari’, pur essendo più recente, presenta delle problematiche che necessitano di attenzione. È un impegno che abbiamo preso e mantenuto, un segnale della nostra attenzione verso le scuole,” ha dichiarato Colombo, evidenziando la volontà dell’amministrazione di garantire un ambiente sicuro e accogliente per i piccoli studenti.

Un futuro in costruzione

Questa ristrutturazione non riguarda solo l’aspetto estetico, ma mira a risolvere problematiche strutturali che, se trascurate, potrebbero compromettere la sicurezza degli alunni. Con l’avvio di questi lavori, Bareggio vuole dimostrare che investire nell’educazione e nella sicurezza dei più giovani è una priorità. Resta da vedere come si svilupperanno i lavori e se verranno rispettati i tempi di consegna. La comunità attende con ansia di vedere i risultati di questi investimenti, che potrebbero segnare un’importante svolta nel panorama educativo locale.