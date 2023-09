Chirurgia: le innovazioni della tecnica ReLEx Smile in ambito refrattivo

Nella chirurgia visiva, la tecnica Relex Smile è la migliore per correggere i difetti visivi tramite laser o altre innovazioni.

Nell’ambito degli interventi chirurgici più diffusi negli ultimi anni, ci sono sicuramente quelli per la correzione dei difetti visivi.

Grazie a queste operazioni, che rientrano nella disciplina della chirurgia refrattiva, i difetti come la miopia, l’ipermetropia o l’astigmatismo possono essere eliminati in pochi minuti, grazie a tecniche laser e/o chirurgiche a seconda delle caratteristiche dei pazienti.

A questo proposito, una delle tecniche refrattive più all’avanguardia è la ReLEx Smile, il cui acronimo sta per Small Incision Lenticule Extraction. Si tratta di una tipologia di intervento di terza generazione, che permette di risolvere i difetti visivi tramite laser.

Naturalmente, pur trattandosi di una procedura del tutto sicura e veloce, rimane fondamentale affidarsi per l’intervento esclusivamente a figure professionali con grande esperienza nel campo refrattivo.

Ne costituisce un esempio il Dott. Angelo Appiotti, che nel corso di più di 30 di attività ha corretto più di 40.000 difetti visivi ed è in grado di individuare con precisione la modalità di intervento più indicata per ogni specifica situazione. Proprio a questo proposito, è possibile contattare telefonicamente oppure tramite mail le cliniche presso cui il Dottor Appiotti esegue i suoi interventi per prenotare una visita con cui valutare la propria idoneità ai trattamenti.

ReLEx Smile: la tecnica innovativa che sfrutta il laser a femtosecondi

Come si legge anche sul sito web ufficiale del Dr. Appiotti, la ReLEx Smile è una tecnica che permette di correggere miopie ed astigmatismi elevati.

La Relex Smile è una tecnica che si contraddistingue dalle altre per una ripresa funzionale molto rapida e senza limiti meccanici, quindi risulta particolarmente indicata per gli sportivi professionisti, che hanno la necessità di tornare ad allenarsi in tempi brevi.

Non è invasiva, non comporta l’incremento della pressione intraoculare durante il trattamento e riduce al minimo la possibilità di comparsa di secchezza nel post operatorio.

ReLEx Smile: quali sono le fasi dell’intervento?

L’operazione inizia con una suzione della cornea, dopodiché un gas in meno di 28 secondi crea un lenticolo corrispondente al difetto refrattivo da risolvere. Attraverso una microincisione di 2 millimetri realizzata alla fine della creazione del lenticolo stesso, il chirurgo lo estrarrà in pochissimi secondi.

Quali requisiti per sottoporsi a un intervento di ReLEx Smile?

È possibile ricorrere alla tecnica ReLEx Smile solo nei casi di miopia e astigmatismo miopico.

Nello specifico, si può intervenire su soggetti che presentano un valore di miopia compreso tra 1 e -10.00D e di astigmatismo fino a un massimo di -5.00D e stabili dal punto di vista refrattivo da almeno un paio di anni.