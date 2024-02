La proposta del PD prevede diverse misure volte a garantire un sistema sanitario equo e tempestivo per tutti i cittadini.

Il Partito Democratico lombardo ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per migliorare il sistema sanitario regionale della Lombardia. La proposta mira a fermare la privatizzazione della sanità e a garantire un accesso equo ai servizi sanitari. In questo articolo, esploreremo le principali proposte del Partito Democratico e l’importanza di questa iniziativa per i cittadini lombardi.

Il Partito Democratico lombardo propone una riforma per migliorare il sistema sanitario

La proposta del PD prevede diverse misure volte a garantire un sistema sanitario equo e tempestivo per tutti i cittadini. Tra queste misure, vi è la creazione di un centro unico di prenotazione per le liste d’attesa entro 12 mesi, al fine di gestire in modo efficiente le prenotazioni e ridurre i tempi di attesa. Inoltre, si mira a riorganizzare i servizi territoriali nel settore socio-sanitario, al fine di migliorarne l’efficienza e l’accessibilità. Questa proposta di riforma rappresenta un impegno significativo del Partito Democratico nella difesa del sistema sanitario pubblico e nella tutela dei diritti dei cittadini lombardi.

L’iniziativa popolare del PD per fermare la privatizzazione della sanità in Lombardia

Il Partito Democratico della Lombardia ha l’obiettivo di contrastare la privatizzazione della sanità nella regione. Questa iniziativa si propone di fermare il progressivo trasferimento dei servizi sanitari dalla gestione pubblica a quella privata, garantendo così l’accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari per tutti i cittadini lombardi. Attraverso la raccolta firme per questa iniziativa, il Partito Democratico intende dimostrare l’ampio sostegno popolare alla difesa del sistema sanitario pubblico e alla tutela dei diritti dei cittadini.

La modifica della legge regionale 33 del 2009: Il PD sostiene un accesso equo ai servizi sanitari

Il Partito Democratico lombardo si impegna a promuovere un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari attraverso la modifica della legge regionale 33 del 2009. Questa legge, che regola il servizio sociosanitario in Lombardia, sarà rivista al fine di eliminare i concetti di privatizzazione strisciante e equivalenza tra settore pubblico e privato. Il Partito Democratico propone di istituire un centro unico di prenotazione per le liste d’attesa entro un anno, al fine di ridurre i tempi di attesa per i pazienti. Inoltre, la riorganizzazione dei servizi territoriali nel settore socio-sanitario permetterà una maggiore efficienza e accessibilità ai servizi sanitari sul territorio. Infine, il Partito Democratico chiede l’istituzione di una commissione indipendente per le nomine nel settore socio-sanitario, garantendo così trasparenza e competenza nella gestione delle risorse umane.