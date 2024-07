Il ladro è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre nei confronti del proprietario di casa non è ancora stato ancora preso alcun provvedimento

Un ladro è stato accoltellato dal proprietario della casa in cui si era intrufolato per rubare. L’uomo è ora ricoverato in ospedale, mentre la posizione del proprietario di casa è al vaglio della polizia.

Il tentativo di furto e l’accoltellamento

L’episodio è avvenuto poco dopo l’una di notte tra giovedì e venerdì in via Mac Mahon. Stando a una prima ricostruzione il ladro si sarebbe introdotto nell’appartamento al piano rialzato tramite una finestra lasciata aperta. Il proprietario, un cittadino cinese di 47 anni, da solo in casa, stava dormendo e si è svegliato di colpo rendendosi conto della presenza dell’intruso in casa. È quindi nata una colluttazione terminata quando il proprietario di casa ha afferrato un coltello da cucina, colpendo il ladro con un fendente all’addome.

Il ricovero in ospedale del ladro

Il ladro è riuscito a trascinarsi, ferito, fuori di casa, dove è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso. Il ferito, non ancora identificato ma di origine nordafricana, è stato quindi trasferito all’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’accaduto indaga la polizia. Al momento non sono ancora stati presi provvedimenti nei confronti del proprietario di casa.