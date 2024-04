Numerose sono le vie chiuse in zona Tortona, mentre in zona Brera è chiusa via Solferino

Il Salone del Mobile è iniziato a Milano. Molte sono le strade chiuse per far posto a eventi e installazioni e alcune di queste potrebbero restare chiuse al traffico anche in futuro.

L’elenco delle strade chiuse

In zona Brera sarà chiusa via Solferino: secondo l’ordinanza sindacale pubblicata sull’albo pretorio di Palazzo Marino, da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile dalle 17 alle 22. E sabato 20 aprile dalle 14 alle 22, mentre domenica 21 aprile dalle 14 alle 20.

In zona Tortona, invece, saranno chiuse: via Savona, da via Tortona a via Bergognone; via Tortona, da Piazzale delle Milizie a via Forcella e da via Voghera e via Savona; Via Voghera; Via Bergognone, da via Solari alla ferrovia; via Orseolo Pietro; via Montevideo, da via Solari a via Savona; via Cerano, da via Savona a via Voghera; via Novi; via Forcella Vincenzo; via Bugatti Gaspare; via Stendhal, da via Savona a via Tortona; via delle Foppette; via Ventimiglia; via Bobbio; via Barbavara; largo delle Culture, piazzale Stazione Genova, lato ferrovia.

Provvedimento forse permanente

Il sindaco Beppe Sala ha comunicato che la chiusura delle strade al traffico potrebbe diventare permanente, così come era successo lo scorso anno. Afferma: “Nel 2023 abbiamo chiuso via Durini. La chiusura era legata anche a lavori in corso, ma il Municipio 1 ha deciso di renderla permanente. Qualcosa che è pensato per la Design Week può dunque diventare permanente.”