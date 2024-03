Migliori ristoranti per l'happy hour a Milano: i migliori indirizzi in cui fare aperitivo

Siete alla ricerca di un buon posto per godervi un happy hour? Siete nel posto che fa per voi. In quest’articolo andremo a scoprire i migliori ristoranti per l’happy hour a Milano.

Migliori ristoranti per l’happy hour a Milano: i locali consigliati

Deep Milano: si trova a pochi passi da piazza Cinque Giornate e offre un’atmosfera calda, accogliente e allo stesso tempo glam. Deep Milano è perfetto sia per una pausa pranzo che per un aperitivo. I suoi punti di forza sono la qualità del cibo e la creatività dei cocktail, che non deve mai mancare. Gli orari di apertura: Lunedì – Domenica, 11:00 – 24:00.

Lacerba Milano: è un locale dai mille sfaccettature. Lo si può trovare caotico e affascinante, ma anche romantico. La sua atmosfera rispecchia lo spirito della città di Milano, in cui vengono preparati cocktail di altissima qualità. Gli orari di apertura: Lunedì – Giovedì, 18:00 – 00:30; Venerdì – Sabato, 18:00 – 01:30.

Next: molto conosciuto per la sua varietà di cocktail e per il buffet di insalate e antipasti alla griglia, Next dispone anche di tavoli all’aperto e un servizio d’asporto. Gli orari di apertura: consulta il locale per gli orari aggiornati.

Moscow Mule: nato nel 2012, si è rapidamente consolidato tra le migliori realtà dei locali milanesi. Il locale combina relax e sapori unici. Orari di apertura: consulta il locale per gli orari aggiornati.

Rufus: è stato fondato da Alessandro De Luca e Gianluca Picco. Rufus è un cocktail bar in grado di offrire un’ampia selezione di cocktail. Il locale è in grado di creare un’atmosfera accogliente, in cui lo staff di Rufus ama creare cocktail su misura per i clienti. Orari di apertura: consulta il locale per gli orari aggiornati.