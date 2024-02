Miglior aperitivo di Milano zona Sempione: i locali da provare

I migliori locali per fare aperitivo a Milano in zona Sempione

Zona Sempione, a Milano, non offre non solo una vista mozzafiato sul celebre parco, ma anche una vivace scena dell’aperitivo. Qui, si possono trovare locali che offrono esperienze gastronomiche uniche e un’atmosfera accogliente per godersi un momento di relax con amici o colleghi dopo una giornata frenetica. Scopriamo alcuni dei migliori locali da provare per un aperitivo indimenticabile.

Deseo: un’esplosione di gusti in un’atmosfera moderna

Situato in Corso Sempione 2, Deseo è un cocktail bar moderno che si distingue per la sua atmosfera vivace e i suoi gustosi aperitivi. Offre una vasta selezione di cocktail creativi accompagnati da un buffet invitante durante l’ora dell’aperitivo. La colazione e il brunch sono altre opzioni deliziose offerte da questo locale, che promette un’esperienza gastronomica completa dalla mattina alla sera.

BhangraBar: un tuffo nei sapori indiani

Per un’esperienza aperitiva diversa dal solito, il BhangraBar in Corso Sempione 1, è una scelta eccellente. Con i suoi arredi rustici e l’atmosfera accogliente, questo bar offre un buffet mediterraneo che si sposa splendidamente con i suoi cocktail unici. Il dehors aggiunge un tocco di charme, consentendo agli ospiti di godersi le loro prelibatezze all’aperto mentre respirano l’aria fresca della sera.

Living Liqueurs & Delights: un mix di eleganza e gusto

Situato in Piazza Sempione 2, Living Liqueurs & Delights incanta i suoi ospiti con la sua eleganza e il suo menu mediterraneo. Le grandi finestre ad arcate e le panche imbottite creano un’atmosfera raffinata e accogliente, perfetta per un aperitivo con stile. Con una selezione di ottimi cocktail e deliziosi piatti da gustare al bar o all’aperto, questo locale offre un’esperienza di aperitivo indimenticabile.