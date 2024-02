Grandi cambiamenti per la metro M4: gli orari di apertura

Gli orari di apertura per la metro M4: la nuova linea blu di Milano

La metropolitana M4 di Milano, nota anche come la nuova linea blu, si appresta a subire importanti modifiche nelle prossime settimane, in vista dell’apertura completa della linea entro settembre. Per consentire il completamento dei test necessari, la M4 sarà chiusa per un totale di dieci giorni tra marzo e aprile. Questa pausa è fondamentale per permettere ai tecnici di condurre test approfonditi sull’intera infrastruttura, garantendo la sicurezza e l’efficienza del sistema.

Durante i giorni di chiusura, la M4 sarà sostituita dal servizio di autobus Bm4. Ecco gli orari e le frequenze del servizio sostitutivo.

Orari e frequenze degli autobus Bm4

Dal lunedì al venerdì:

Tra le 7:00 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

Tra le 6:00 e le 7:00 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

Dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Il sabato e i festivi:

Tra le 6:00 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

Dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Itinerario e fermate degli autobus Bm4

Da Linate per Duomo:

Prima partenza alle ore 6:00

Ultima partenza alle ore 00:30

Da Duomo per Linate:

Prima partenza alle ore 6:00

Ultima partenza alle ore 00:45

Le fermate degli autobus Bm4 includono:

Linate Aeroporto

Viale Forlanini Aeronautica Militare

Repetti

Stazione Forlanini

Argonne

Susa

Dateo

Tricolore

Via Visconti di Modrone

Largo Augusto

Via Larga

Duomo

Durante le ore notturne, sarà in servizio il bus notturno Mn4 per garantire il trasporto pubblico anche nelle ore più tarde.